https://1prime.ru/20250814/swift-860724697.html
В Думе объяснили, почему России не нужна платежная система SWIFT
В Думе объяснили, почему России не нужна платежная система SWIFT - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Думе объяснили, почему России не нужна платежная система SWIFT
Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T17:21+0300
2025-08-14T17:21+0300
2025-08-14T17:21+0300
экономика
россия
swift
дума
анатолий аксаков
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "С моей точки зрения это отсталая система (SWIFT - ред.), она отстает по своему функционалу, по технологичности. Просто к ней привыкли, а с точки зрения ее эффективности, на мой взгляд, тоже есть вопросы, поэтому по крайней мере необходимо модернизировать эту систему", - сказал он. При этом Аксаков отметил, что необходимо образовать управление платежной системы таким образом, чтобы "исключалось политическое влияние". "Мы уже альтернативные сервисы используем, национальные валюты во взаиморасчетах. Поэтому нам SWIFT в принципе уже не нужен. Ну и многие страны от него потихоньку начинают уходить. Во-первых, пример политический, во-вторых, технологичность SWIFT тоже вызывает вопросы", - подытожил он. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России. Также Костин считает, что SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://1prime.ru/20250814/gosduma-860724292.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_738d51aa08bf137595cfd19af05be3ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, swift, дума, анатолий аксаков, финансы
Экономика, РОССИЯ, SWIFT, Дума, Анатолий Аксаков, Финансы
В Думе объяснили, почему России не нужна платежная система SWIFT
Аксаков: система SWIFT технологически отсталая и неэффективная, поэтому не нужна РФ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"С моей точки зрения это отсталая система (SWIFT - ред.), она отстает по своему функционалу, по технологичности. Просто к ней привыкли, а с точки зрения ее эффективности, на мой взгляд, тоже есть вопросы, поэтому по крайней мере необходимо модернизировать эту систему", - сказал он.
При этом Аксаков отметил, что необходимо образовать управление платежной системы таким образом, чтобы "исключалось политическое влияние".
"Мы уже альтернативные сервисы используем, национальные валюты во взаиморасчетах. Поэтому нам SWIFT в принципе уже не нужен. Ну и многие страны от него потихоньку начинают уходить. Во-первых, пример политический, во-вторых, технологичность SWIFT тоже вызывает вопросы", - подытожил он.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России. Также Костин считает, что SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
В ГД предложили скидку на проезд по курортным трассам семьям с детьми