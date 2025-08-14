Tefal подал иски к дизайнеру Лебедеву и актеру Манучарову

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-14T11:13+0300
2025-08-14T11:13+0300
суд
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по 2 миллиона рублей с дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск к Манучарову поступил в суд в апреле. В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации в таком же размере. Третьим лицом к разбирательству привлечено петербургское АО "Нева металл посуда". Иск к Лебедеву Tefal тоже предъявила в апреле, в нем третьим лицом также указано АО "Нева металл посуда". Более подробно обстоятельства споров пока не приводятся. Рассмотрение дел по существу продолжается. Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
суд
суд
11:13 14.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по 2 миллиона рублей с дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск к Манучарову поступил в суд в апреле. В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации в таком же размере. Третьим лицом к разбирательству привлечено петербургское АО "Нева металл посуда".
Иск к Лебедеву Tefal тоже предъявила в апреле, в нем третьим лицом также указано АО "Нева металл посуда". Более подробно обстоятельства споров пока не приводятся. Рассмотрение дел по существу продолжается.
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
