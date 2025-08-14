Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ совместно с МВД подготовил советы, как обезопасить аккаунт в Telegram - 14.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ совместно с МВД подготовил советы, как обезопасить аккаунт в Telegram
ЦБ совместно с МВД подготовил советы, как обезопасить аккаунт в Telegram
Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор. "Даже в условиях ограничений на звонки через мессенджер, введенных для защиты от мошенников, нужно уделять внимание безопасности данных. В карточках, которые мы подготовили вместе с МВД, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ. Первым делом ЦБ и МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и установить "облачный пароль", это обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона. Также рекомендуется не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения и запретить незнакомцам звонить через Тelegram. "Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечить вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев... Периодически проверяйте список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту", - также советуют в ЦБ и МВД.
11:56 14.08.2025
 
ЦБ совместно с МВД подготовил советы, как обезопасить аккаунт в Telegram

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор.
"Даже в условиях ограничений на звонки через мессенджер, введенных для защиты от мошенников, нужно уделять внимание безопасности данных. В карточках, которые мы подготовили вместе с МВД, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ.
Первым делом ЦБ и МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и установить "облачный пароль", это обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона.
Также рекомендуется не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения и запретить незнакомцам звонить через Тelegram.
"Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечить вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев... Периодически проверяйте список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту", - также советуют в ЦБ и МВД.
МВД рассказало об уровнях защиты аккаунта в интернете
