Россия и Казахстан прорабатывают вопрос финансирования строительства ТЭЦ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ и Минфин прорабатывают вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ в Казахстане дочкой "Интер РАО", при положительном решении ожидается подписание контракта в 2025 году, сообщил член правления по стратегии и инвестициям Александр Киселев. Как отметил Киселев в ходе конференции по результатам публикации отчета группы за первое полугодие по МСФО, группа "Интер РАО" в лице дочерней компании "Интер РАО - Экспорт" занимается реализацией проекта строительства ТЭЦ в Казахстане в соответствии с действующим российско-казахским межправсоглашением, которое было подписано 17 апреля 2024 года. "Вопрос организации финансирования в настоящее время прорабатывается на уровне Минфина и правительства Российской Федерации, и при условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск", - сказал он.

