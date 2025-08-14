Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос финансирования строительства ТЭЦ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250814/tets-860711220.html
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос финансирования строительства ТЭЦ
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос финансирования строительства ТЭЦ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос финансирования строительства ТЭЦ
Кабмин РФ и Минфин прорабатывают вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ в Казахстане дочкой "Интер РАО", при положительном решении ожидается подписание... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T12:57+0300
2025-08-14T12:57+0300
энергетика
россия
казахстан
минфин
интер рао
https://cdnn.1prime.ru/img/82663/47/826634742_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_de32e3c7aca04e2d937d204017ce9bc8.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ и Минфин прорабатывают вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ в Казахстане дочкой "Интер РАО", при положительном решении ожидается подписание контракта в 2025 году, сообщил член правления по стратегии и инвестициям Александр Киселев. Как отметил Киселев в ходе конференции по результатам публикации отчета группы за первое полугодие по МСФО, группа "Интер РАО" в лице дочерней компании "Интер РАО - Экспорт" занимается реализацией проекта строительства ТЭЦ в Казахстане в соответствии с действующим российско-казахским межправсоглашением, которое было подписано 17 апреля 2024 года. "Вопрос организации финансирования в настоящее время прорабатывается на уровне Минфина и правительства Российской Федерации, и при условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск", - сказал он.
https://1prime.ru/20250730/elektroenergiya-860114483.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82663/47/826634742_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f98e3d95a75e229789ea2a8d189f61c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, минфин, интер рао
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Минфин, Интер РАО
12:57 14.08.2025
 
Россия и Казахстан прорабатывают вопрос финансирования строительства ТЭЦ

Кабмин изучит финансирование строительства "Интер РАО" двух ТЭЦ в Казахстане

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк#Первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом
#Первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ и Минфин прорабатывают вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ в Казахстане дочкой "Интер РАО", при положительном решении ожидается подписание контракта в 2025 году, сообщил член правления по стратегии и инвестициям Александр Киселев.
Как отметил Киселев в ходе конференции по результатам публикации отчета группы за первое полугодие по МСФО, группа "Интер РАО" в лице дочерней компании "Интер РАО - Экспорт" занимается реализацией проекта строительства ТЭЦ в Казахстане в соответствии с действующим российско-казахским межправсоглашением, которое было подписано 17 апреля 2024 года.
"Вопрос организации финансирования в настоящее время прорабатывается на уровне Минфина и правительства Российской Федерации, и при условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск", - сказал он.
Электроподстанция на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа Моглино - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
"Интер РАО" снизило экспорт электроэнергии в первом полугодии
30 июля, 14:11
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНМинфинИнтер РАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала