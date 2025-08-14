https://1prime.ru/20250814/torgovlya-860722330.html

Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишут СМИ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Индийская делегация в рамках запланированного визита в Россию обсудит, в частности, торговлю в рупиях, передает агентство Блумберг со ссылкой на индийского чиновника. Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который прибудет с визитом в Россию. Ожидается, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах. "Торговля в рупиях будет одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита высокопоставленной (индийской - ред.) делегации в Россию на следующей неделе", - пишет агентство. Посол России в Индии Денис Алипов, выступая 24 октября 2024 года на пресс-конференции, посвященной прошедшему в Казани саммиту БРИКС, сообщил, что Индия и Россия работают над тем, чтобы сделать двусторонние платежи более осуществимыми, несмотря на финансовые препятствия.

