Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишут СМИ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишут СМИ
2025-08-14T16:15+0300
2025-08-14T16:15+0300
экономика
россия
индия
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/35/842543578_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_146410ba045d49f8c015c572b9f740bd.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Индийская делегация в рамках запланированного визита в Россию обсудит, в частности, торговлю в рупиях, передает агентство Блумберг со ссылкой на индийского чиновника. Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который прибудет с визитом в Россию. Ожидается, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах. "Торговля в рупиях будет одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита высокопоставленной (индийской - ред.) делегации в Россию на следующей неделе", - пишет агентство. Посол России в Индии Денис Алипов, выступая 24 октября 2024 года на пресс-конференции, посвященной прошедшему в Казани саммиту БРИКС, сообщил, что Индия и Россия работают над тем, чтобы сделать двусторонние платежи более осуществимыми, несмотря на финансовые препятствия.
https://1prime.ru/20250807/vtb-860410798.html
индия
казань
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/35/842543578_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_0229b28962aa689bd7cbb6dc94fc2ed7.jpg
1920
1920
true
россия, индия, казань
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КАЗАНЬ
16:15 14.08.2025
 
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишут СМИ

Bloomberg: индийская делегация в рамках визита в РФ обсудит торговлю в рупиях

© CC BY 2.0 / Satish KrishnamurthyИндийские рупии
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© CC BY 2.0 / Satish Krishnamurthy
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Индийская делегация в рамках запланированного визита в Россию обсудит, в частности, торговлю в рупиях, передает агентство Блумберг со ссылкой на индийского чиновника.
Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который прибудет с визитом в Россию. Ожидается, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах.
"Торговля в рупиях будет одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита высокопоставленной (индийской - ред.) делегации в Россию на следующей неделе", - пишет агентство.
Посол России в Индии Денис Алипов, выступая 24 октября 2024 года на пресс-конференции, посвященной прошедшему в Казани саммиту БРИКС, сообщил, что Индия и Россия работают над тем, чтобы сделать двусторонние платежи более осуществимыми, несмотря на финансовые препятствия.
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для бизнеса
7 августа, 09:03
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯКАЗАНЬ
 
 
