https://1prime.ru/20250814/tovarooborot-860693363.html

Товарооборот России и США по итогам полугодия вырос почти на треть

Товарооборот России и США по итогам полугодия вырос почти на треть - 14.08.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и США по итогам полугодия вырос почти на треть

Товарооборот России и США по итогам первого полугодия вырос почти на треть, по сравнению с прошлым годом, однако он почти впятеро ниже, чем десять лет назад,... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T05:15+0300

2025-08-14T05:15+0300

2025-08-14T05:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

аляска

владимир путин

дональд трамп

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860693363.jpg?1755137703

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и США по итогам первого полугодия вырос почти на треть, по сравнению с прошлым годом, однако он почти впятеро ниже, чем десять лет назад, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Общий объем торговли двух стран по итогам января-июня 2025 года составил 2,8 миллиарда долларов, из которых 2,5 миллиарда - это американский импорт товаров из России, а 284,3 миллиона - поставки товаров из США россиянам. По сравнению с первым полугодием прошлого года общий товарооборот в январе-июне 2025 года вырос на 31,3%. По отдельности импорт США из России увеличился на 32,7%, а экспорт в РФ - на 20,7%. Тем не менее, если сравнить торговлю двух стран сейчас и десять лет назад, то она упала в разы. Так, общие объемы торговли сократились в 4,6 раза с 12,8 миллиарда долларов за первое полугодие 2015 года. Поставки товаров из России в Штаты снизились в 3,6 раза (с 8,9 миллиарда долларов), а из США в РФ - в 13,8 раза (с 3,9 миллиарда). Самыми главными товарами, которые Россия поставляла в США по итогам полугодия стали удобрения (927,5 миллиона долларов), обогащенный уран (755,6 миллиона), платина (594,4 миллиона), турбореактивные двигатели и турбины (44,9 миллионов), а также древесина и изделия из нее (37,3 миллиона). А вот из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию больше всего приезжало фармацевтической продукции (108,8 миллиона долларов), медицинских приборов (29,7 миллиона), разных пищевых продуктов (23,9 миллиона), приборов для проведения химического анализа (22,8 миллиона), а также ортопедических приспособлений (9,5 миллиона). Десять лет назад основными товарами российского экспорта в США были нефтепродукты, черные металлы, алюминий, обогащенный уран и платина. А в американском экспорте в РФ лидировали - гражданские самолеты, природный уран, легковые автомобили, электрогенераторы и фармпродукция. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, cnn