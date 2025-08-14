Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/tramp-860698344.html
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой может обернуться | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:29+0300
2025-08-14T08:29+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
помощь украине
территории
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой может обернуться ловушкой для Владимира Зеленского."Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. Ред.), куда тот только рад упасть", — заявил Соскин в эфире YouTube-канала.По словам эксперта, Трамп намерен потребовать от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая в противном случае прекратить поставки военной помощи Украине.Соскин пояснил, что речь не идет о взаимном обмене "кусочек на кусочек" и что этот процесс не принесет Украине никакой пользы. Он также предположил, что Трамп, вероятно, так и не простил Зеленского.Эксперт заключил, что Киеву придется столкнуться с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, поскольку Европа не сможет защитить Украину от нестабильной политики американского лидера.В среду канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по украинскому вопросу заявил о готовности Украины к диалогу по территориальным вопросам, добавив, что так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию Украины.
https://1prime.ru/20250814/zelenskiy-860696541.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, помощь украине, территории, россия, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, помощь Украине, Территории, РОССИЯ, Владимир Путин
08:29 14.08.2025
 
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского

Соскин: план Трампа по обмену территориями будет ловушкой для Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой может обернуться ловушкой для Владимира Зеленского.
"Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. Ред.), куда тот только рад упасть", — заявил Соскин в эфире YouTube-канала.
По словам эксперта, Трамп намерен потребовать от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая в противном случае прекратить поставки военной помощи Украине.
Соскин пояснил, что речь не идет о взаимном обмене "кусочек на кусочек" и что этот процесс не принесет Украине никакой пользы. Он также предположил, что Трамп, вероятно, так и не простил Зеленского.
Эксперт заключил, что Киеву придется столкнуться с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, поскольку Европа не сможет защитить Украину от нестабильной политики американского лидера.
В среду канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по украинскому вопросу заявил о готовности Украины к диалогу по территориальным вопросам, добавив, что так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой.
В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
"Как Байден": в США заметили новую странность Зеленского в беседе с Трампом
08:13
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир Зеленскийпомощь УкраинеТерриторииРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала