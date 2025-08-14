https://1prime.ru/20250814/tramp-860698344.html

"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского

"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой может обернуться

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой может обернуться ловушкой для Владимира Зеленского."Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. Ред.), куда тот только рад упасть", — заявил Соскин в эфире YouTube-канала.По словам эксперта, Трамп намерен потребовать от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая в противном случае прекратить поставки военной помощи Украине.Соскин пояснил, что речь не идет о взаимном обмене "кусочек на кусочек" и что этот процесс не принесет Украине никакой пользы. Он также предположил, что Трамп, вероятно, так и не простил Зеленского.Эксперт заключил, что Киеву придется столкнуться с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, поскольку Европа не сможет защитить Украину от нестабильной политики американского лидера.В среду канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по украинскому вопросу заявил о готовности Украины к диалогу по территориальным вопросам, добавив, что так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию Украины.

