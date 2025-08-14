Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил лидерам ЕС, что не намерен обсуждать территории на саммите - 14.08.2025
Трамп заявил лидерам ЕС, что не намерен обсуждать территории на саммите
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время онлайн-встречи с европейскими лидерами, на которой также присутствовал Владимир Зеленский, заявил, что не намерен обсуждать территориальный вопрос на будущей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух европейских чиновников и трех других источников, знакомых с онлайн-встречей. "Президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам во время звонка в среду, что не намерен обсуждать какие бы то ни было возможные переделы территории на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Аляске", - говорится в материале телеканала. По словам собеседников NBC, в ходе разговора глава Белого дома также заявил, что цель его встречи с Путиным - достижение прекращения огня на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
12:53 14.08.2025
 
Трамп заявил лидерам ЕС, что не намерен обсуждать территории на саммите

NBC: Трамп заявил лидерам ЕС и Зеленскому, что не будет обсуждать с Путиным территории

© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время онлайн-встречи с европейскими лидерами, на которой также присутствовал Владимир Зеленский, заявил, что не намерен обсуждать территориальный вопрос на будущей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух европейских чиновников и трех других источников, знакомых с онлайн-встречей.
"Президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам во время звонка в среду, что не намерен обсуждать какие бы то ни было возможные переделы территории на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Аляске", - говорится в материале телеканала.
По словам собеседников NBC, в ходе разговора глава Белого дома также заявил, что цель его встречи с Путиным - достижение прекращения огня на Украине.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Ушаков рассказал детали встречи Путина и Трампа
