Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам саммита, заявили в ЕК - 14.08.2025
Политика
Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам саммита, заявили в ЕК
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, в формате телефонного разговора, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста. "Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей", - сказала она.
14:08 14.08.2025 (обновлено: 14:09 14.08.2025)
 
Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам саммита, заявили в ЕК

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, в формате телефонного разговора, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
"Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей", - сказала она.
