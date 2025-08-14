https://1prime.ru/20250814/tramp-860714237.html

Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам саммита, заявили в ЕК

Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам саммита, заявили в ЕК - 14.08.2025, ПРАЙМ

Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам саммита, заявили в ЕК

Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T14:08+0300

2025-08-14T14:08+0300

2025-08-14T14:09+0300

политика

сша

дональд трамп

ек

урсула фон дер ляйен

встреча

владимир путин

брюссель

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, в формате телефонного разговора, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста. "Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей", - сказала она.

https://1prime.ru/20250814/sammit-860712266.html

сша

брюссель

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, ек, урсула фон дер ляйен, встреча, владимир путин, брюссель, европа