Трампу интересно сотрудничество с РФ в энергетике, считают в Южной Корее - 14.08.2025
Трампу интересно сотрудничество с РФ в энергетике, считают в Южной Корее
Трампу интересно сотрудничество с РФ в энергетике, считают в Южной Корее - 14.08.2025, ПРАЙМ
Трампу интересно сотрудничество с РФ в энергетике, считают в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, особенно в разработке объектов производства сжиженного газа (СПГ) на... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:58+0300
2025-08-14T14:58+0300
СЕУЛ, 14 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, особенно в разработке объектов производства сжиженного газа (СПГ) на Аляске, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун. "Трамп всегда проявлял интерес к освоению Арктики и энергетическому сотрудничеству с Россией, особенно к разработке (объектов производства - ред.) СПГ на Аляске... Для Трампа проект Аляска–Россия в сфере СПГ был выгодной картой в тарифных переговорах и инструментом для улучшения отношений с Москвой", — отметил Чже Сун Хун. Эксперт рассказал, что российские и американская компании уже вели переговоры в этой сфере. Была информация также и о возможном участии Южной Кореи, но пока что Сеул не показал особой реакции. С профессором согласен и бывший генеральный консул Республики Корея в Осаке Чо Сон Рёль. "После саммита РФ и США отношения двух стран значительно улучшатся, и будет достигнута договорённость по разработке Северного морского пути, а также по освоению энергетических ресурсов", - рассказал экс-генконсул агентству. Чже Сун Хун также отметил символическое значение Аляски как места для встречи и тот факт, что арктическая тематика всегда присутствовала в контактах лидеров и делегаций РФ и США. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
14:58 14.08.2025
 
Трампу интересно сотрудничество с РФ в энергетике, считают в Южной Корее

Чже Сун Хун: Трамп заинтересован в сотрудничестве с РФ в энергетике и освоении Арктики

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
СЕУЛ, 14 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, особенно в разработке объектов производства сжиженного газа (СПГ) на Аляске, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун.
"Трамп всегда проявлял интерес к освоению Арктики и энергетическому сотрудничеству с Россией, особенно к разработке (объектов производства - ред.) СПГ на Аляске... Для Трампа проект Аляска–Россия в сфере СПГ был выгодной картой в тарифных переговорах и инструментом для улучшения отношений с Москвой", — отметил Чже Сун Хун.
Эксперт рассказал, что российские и американская компании уже вели переговоры в этой сфере. Была информация также и о возможном участии Южной Кореи, но пока что Сеул не показал особой реакции.
С профессором согласен и бывший генеральный консул Республики Корея в Осаке Чо Сон Рёль.
"После саммита РФ и США отношения двух стран значительно улучшатся, и будет достигнута договорённость по разработке Северного морского пути, а также по освоению энергетических ресурсов", - рассказал экс-генконсул агентству.
Чже Сун Хун также отметил символическое значение Аляски как места для встречи и тот факт, что арктическая тематика всегда присутствовала в контактах лидеров и делегаций РФ и США.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Итоги саммита РФ и США могут повлиять на политику ОПЕК+, считает эксперт
