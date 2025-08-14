https://1prime.ru/20250814/tramp-860722918.html

Трамп много раз звонил в Норвегию по поводу Нобелевской премии, пишут СМИ

политика

сша

дональд трамп

норвегия

йенс столтенберг

нобелевская премия мира

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неоднократно связывался по телефону с бывшим генеральным секретарем НАТО и министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом, обсуждая вопросы, связанные с Нобелевской премией мира, которую присуждает Норвежский Нобелевский комитет, сообщает газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники."Пока Столтенберг стоял на улице, у него вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода был не кто иной, как президент США Дональд Трамп... По информации DN, разговор шел о пошлинах, которые США должны ввести в отношении норвежских товаров, но не только об этом. В ходе разговора со Столтенбергом Трамп также поднял вопрос Нобелевской премии мира", - пишет газета.Как сообщает издание, беседа состоялась в конце июля за несколько дней до того как Трамп созвонился с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.DN отмечает, что это не первый случай, когда Трамп затрагивал тему Нобелевской премии в диалогах со Столтенбергом, однако неизвестно, ставил ли он получение награды условием для выгодного торгового соглашения с Норвегией. Сам Столтенберг подтвердил факт июльского разговора и рассказал, что в нем участвовали также американские представители — министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, но отказался комментировать упоминание премии в беседе с Трампом.Министр финансов Норвегии отметил, что в ходе того разговора стороны договорились продолжить переговоры по торговому соглашению, а сама беседа была подготовкой к диалогу между Трампом и премьер-министром Стёре.Согласно официальным данным Норвежского Нобелевского института, на премию мира 2025 года номинированы 338 кандидатов — 244 физических лица и 94 организации. По завещанию Альфреда Нобеля, награда вручается с 1901 года Норвежским Нобелевским комитетом, который состоит из пяти членов, назначаемых парламентом Норвегии на шестилетний срок. Хотя это не является требованием, все члены комитета являлись норвежцами. Американский лидер еще в феврале заявлял, что достоин Нобелевской премии мира.Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что глава Белого дома стремится добиться мира на Украине ради получения этой награды, ранее врученной Бараку Обаме. Однако позже Болтон выразил сомнения в возможности Трампа получить премию после объявления о поставках оружия Киеву.Кроме того, отмечается, что различные международные политики и деятели — включая зампредседателя парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пака Сон Вона, президента Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орту, президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главу МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе — высказывались в поддержку выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира за его посреднические усилия в различных международных конфликтах. Также член палаты представителей США Эрл "Бадди" Картер направил официальное обращение в Нобелевский комитет с просьбой номинировать Трампа за вклад в урегулирование ирано-израильского конфликта, а правительство Пакистана предложило его кандидатуру за посредничество в конфликте с Индией.

сша, дональд трамп, норвегия, йенс столтенберг, нобелевская премия мира