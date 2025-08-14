Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить России и Украине самостоятельно обсудить возможное соглашение по разрешению конфликта.
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира

Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить России и Украине самостоятельно обсудить возможное соглашение по разрешению конфликта.
"Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине - ред.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Владимиру - ред.) Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", - заявил американский лидер в интервью радио Fox News.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры встретятся тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.
В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают вступительные заявления, а после проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.
Памятник советским и американским лётчикам Второй мировой войны на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске
