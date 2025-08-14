https://1prime.ru/20250814/tramp-860726011.html
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира - 14.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить России и Украине самостоятельно обсудить возможное соглашение по разрешению конфликта. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T17:42+0300
2025-08-14T17:42+0300
2025-08-14T17:59+0300
политика
дональд трамп
сша
россия
украина
урегулирование
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить России и Украине самостоятельно обсудить возможное соглашение по разрешению конфликта."Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине - ред.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Владимиру - ред.) Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", - заявил американский лидер в интервью радио Fox News. На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры встретятся тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают вступительные заявления, а после проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.
https://1prime.ru/20250814/sammit-860725107.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b3f312102d42030ae87f4c0bcfcfdec2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, украина, урегулирование, конфликт
Политика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, УКРАИНА, урегулирование, конфликт
Трамп заявил, что даст Москве и Киеву самим обсуждать условия мира
Трамп заявил, что даст РФ и Украине самим обсудить соглашение по урегулированию
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить России и Украине самостоятельно обсудить возможное соглашение по разрешению конфликта.
"Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине - ред.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Владимиру - ред.) Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", - заявил американский лидер в интервью радио Fox News.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры встретятся тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.
В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают вступительные заявления, а после проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту России и США на Аляске