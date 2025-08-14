https://1prime.ru/20250814/tramp-860728890.html
Трамп сообщил, когда ожидает заключение сделки между Россией и Украиной
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирной сделки между Россией и Украиной во время "второй встречи", которую планируется провести после его саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, уже рассматриваются три возможные локации. "Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина - ред.) заключат сделку. Не хочу говорить "разделят территории", но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее", — сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio. При этом он не уточнил, кто, по его мнению, примет участие во "встрече", которая якобы должна последовать за его саммитом с Путиным, а также, намерен ли сам Вашингтон принимать участие в этих дискуссиях. Президент США добавил, что рассматривает предстоящий саммит с Путиным на Аляске как "шаг в шахматной партии", который должен подготовить почву для следующего этапа.
