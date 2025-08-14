Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине
21:32 14.08.2025 (обновлено: 21:42 14.08.2025)
 
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине

Закрытие авиабазы США в Киргизии
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Не исключается возможность рассмотрения в будущем сокращение численности военных сил США в Европе как элемент договоренностей по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Комментируя вопрос, рассматривается ли сокращение сил США на территории Европы как "возможный стимул для российского руководства" для будущего соглашения по украинскому вопросу, глава Белого дома отметил: "Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Трамп сообщил, когда ожидает заключение сделки между Россией и Украиной
