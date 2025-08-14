https://1prime.ru/20250814/tramp-860732182.html
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине
Не исключается возможность рассмотрения в будущем сокращение численности военных сил США в Европе как элемент договоренностей по украинскому вопросу, заявил... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T21:32+0300
2025-08-14T21:32+0300
2025-08-14T21:42+0300
политика
конфликт на украине
урегулирование
дональд трамп
сша
армия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_863eecf0e746de863810a68a3c079e50.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Не исключается возможность рассмотрения в будущем сокращение численности военных сил США в Европе как элемент договоренностей по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.Комментируя вопрос, рассматривается ли сокращение сил США на территории Европы как "возможный стимул для российского руководства" для будущего соглашения по украинскому вопросу, глава Белого дома отметил: "Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже".
https://1prime.ru/20250814/tramp-860728890.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_fa5923890e18ca13518bcd0cfbcb809a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конфликт на украине, урегулирование, дональд трамп, сша, армия, европа
Политика, Конфликт на Украине, урегулирование, Дональд Трамп, США, армия, ЕВРОПА
Трамп раскрыл, чем США готовы пожертвовать в Европе ради мира на Украине
Трамп: ради мира на Украине США могут сократить численность сил США в Европе