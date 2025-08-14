Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что после Аляски хочет провести встречу Путина и Зеленского - 14.08.2025
Политика
Трамп заявил, что после Аляски хочет провести встречу Путина и Зеленского
Трамп заявил, что после Аляски хочет провести встречу Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T21:51+0300
2025-08-14T22:50+0300
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием Владимира Зеленского и представителей некоторых европейских стран. "У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, с кем-то из европейских лидеров", — сказал Трамп в ходе беседы с журналистами накануне вылета на Аляску. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что его встреча с российским лидером "пройдет хорошо".
21:51 14.08.2025 (обновлено: 22:50 14.08.2025)
 
Трамп заявил, что после Аляски хочет провести встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием Владимира Зеленского и представителей некоторых европейских стран.
"У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, с кем-то из европейских лидеров", — сказал Трамп в ходе беседы с журналистами накануне вылета на Аляску.
При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что его встреча с российским лидером "пройдет хорошо".
Трамп сообщил, когда ожидает заключение сделки между Россией и Украиной
Заголовок открываемого материала