Трамп заявил, что после Аляски хочет провести встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил, что после Аляски хочет провести встречу Путина и Зеленского

2025-08-14T21:51+0300

2025-08-14T21:51+0300

2025-08-14T22:50+0300

ВАШИНГТОН, 14 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием Владимира Зеленского и представителей некоторых европейских стран. "У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, с кем-то из европейских лидеров", — сказал Трамп в ходе беседы с журналистами накануне вылета на Аляску. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что его встреча с российским лидером "пройдет хорошо".

