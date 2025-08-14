https://1prime.ru/20250814/tsb-860722482.html

Сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне снизилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 57,3 миллиарда долларов США с 70,9 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении.

