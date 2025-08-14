Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне снизилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 57,3 миллиарда долларов США с 70,9 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении.
16:16 14.08.2025
 
Сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%

ЦБ: положительное сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%

© РИА Новости . Мария Девахина
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне снизилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 57,3 миллиарда долларов США с 70,9 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении.
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов
12 августа, 21:22
 
