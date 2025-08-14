https://1prime.ru/20250814/tsb-860722482.html
Сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%
Сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2% - 14.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне снизилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,3... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:16+0300
2025-08-14T16:16+0300
2025-08-14T16:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне снизилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 57,3 миллиарда долларов США с 70,9 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250812/byudzhet-860645737.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_d7fecd47fbc386857cde8ca0cc5f341f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ
Сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%
ЦБ: положительное сальдо внешней торговли России товарами снизилось на 19,2%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июне снизилось на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 57,3 миллиарда долларов США с 70,9 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении.
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов