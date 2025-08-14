https://1prime.ru/20250814/turpotok-860712843.html

РСТ отметил рост выездного турпотока из России этим летом

РСТ отметил рост выездного турпотока из России этим летом - 14.08.2025, ПРАЙМ

РСТ отметил рост выездного турпотока из России этим летом

Выездной турпоток из России этим летом увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T13:54+0300

2025-08-14T13:54+0300

2025-08-14T13:54+0300

туризм

россия

российский союз туриндустрии

турция

египет

российские туристы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505876_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_cc2ca9c6e7f55a1e063c21b681bbf14d.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Выездной турпоток из России этим летом увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Мы фиксируем очень хороший рост выездного туризма. В средних цифрах он выражается в объеме примерно 20% к прошлогодним показателям. Безусловно, лето не закончилась, и бархатный сезон еще впереди, поэтому будем наблюдать и позже выйдем уже с окончательными цифрами. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что выезд растет на 20%", - сказал Уманский. При этом он отметил, что среди направлений зафиксированы изменения. "Наше традиционное и самое массовое направление по выезду - Турция, на самом деле, уступило лидерство Абхазии. Абхазия, по последним данным наших пограничных служб, вырвалась на первое место. Но Турция все равно продолжила расти в пределах 10%. И все равно является одним из самых популярных туристических направлений. Абхазия также подросла в пределах 10-15%", - рассказал президент союза. Уманский подчеркнул, что бурный рост поездок из России этим летом демонстрирует Египет. Турпоток туда, по данным РСТ, вырос более чем на 40%. "И это несмотря на то, что это направление с достаточно жарким летним климатом. Но все-таки привлекательность ценообразования сыграла свою роль, и Египет у нас в этом году очень популярен", - отметил он. Он добавил, что Объединенные Арабские Эмираты также показали хороший рост. А спрос на Мальдивы увеличился в пределах 1,5%.

https://1prime.ru/20250807/ator-860412908.html

турция

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, российский союз туриндустрии, турция, египет, российские туристы