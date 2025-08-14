Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ отметил рост выездного турпотока из России этим летом - 14.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250814/turpotok-860712843.html
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Выездной турпоток из России этим летом увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Мы фиксируем очень хороший рост выездного туризма. В средних цифрах он выражается в объеме примерно 20% к прошлогодним показателям. Безусловно, лето не закончилась, и бархатный сезон еще впереди, поэтому будем наблюдать и позже выйдем уже с окончательными цифрами. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что выезд растет на 20%", - сказал Уманский. При этом он отметил, что среди направлений зафиксированы изменения. "Наше традиционное и самое массовое направление по выезду - Турция, на самом деле, уступило лидерство Абхазии. Абхазия, по последним данным наших пограничных служб, вырвалась на первое место. Но Турция все равно продолжила расти в пределах 10%. И все равно является одним из самых популярных туристических направлений. Абхазия также подросла в пределах 10-15%", - рассказал президент союза. Уманский подчеркнул, что бурный рост поездок из России этим летом демонстрирует Египет. Турпоток туда, по данным РСТ, вырос более чем на 40%. "И это несмотря на то, что это направление с достаточно жарким летним климатом. Но все-таки привлекательность ценообразования сыграла свою роль, и Египет у нас в этом году очень популярен", - отметил он. Он добавил, что Объединенные Арабские Эмираты также показали хороший рост. А спрос на Мальдивы увеличился в пределах 1,5%.
13:54 14.08.2025
 
РСТ отметил рост выездного турпотока из России этим летом

РСТ: число поездок российских туристов за границу этим летом выросло на 20%

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже в Хургаде, Египет
Туристы на пляже в Хургаде, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Выездной турпоток из России этим летом увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Мы фиксируем очень хороший рост выездного туризма. В средних цифрах он выражается в объеме примерно 20% к прошлогодним показателям. Безусловно, лето не закончилась, и бархатный сезон еще впереди, поэтому будем наблюдать и позже выйдем уже с окончательными цифрами. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что выезд растет на 20%", - сказал Уманский.
При этом он отметил, что среди направлений зафиксированы изменения.
"Наше традиционное и самое массовое направление по выезду - Турция, на самом деле, уступило лидерство Абхазии. Абхазия, по последним данным наших пограничных служб, вырвалась на первое место. Но Турция все равно продолжила расти в пределах 10%. И все равно является одним из самых популярных туристических направлений. Абхазия также подросла в пределах 10-15%", - рассказал президент союза.
Уманский подчеркнул, что бурный рост поездок из России этим летом демонстрирует Египет. Турпоток туда, по данным РСТ, вырос более чем на 40%. "И это несмотря на то, что это направление с достаточно жарким летним климатом. Но все-таки привлекательность ценообразования сыграла свою роль, и Египет у нас в этом году очень популярен", - отметил он.
Он добавил, что Объединенные Арабские Эмираты также показали хороший рост. А спрос на Мальдивы увеличился в пределах 1,5%.
Заголовок открываемого материала