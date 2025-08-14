https://1prime.ru/20250814/turtsiya-860706787.html

ЦБ Турции дал прогноз по инфляции на конец года

ЦБ Турции дал прогноз по инфляции на конец года - 14.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции дал прогноз по инфляции на конец года

Центральный банк Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, по прогнозу на конец 2026 года показатель снизится до диапазона в 13-19%, заявил... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T11:26+0300

2025-08-14T11:26+0300

2025-08-14T11:26+0300

экономика

турция

цб турции

инфляция в турции

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg

АНКАРА, 14 авг – ПРАЙМ. Центральный банк Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, по прогнозу на конец 2026 года показатель снизится до диапазона в 13-19%, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52% с июньских 35,05%, сообщал Институт статистики республики. По данным группы независимых экономистов ENAG, индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%, а за последние 12 месяцев рост цен составил 65,15%. "В конце 2025 года мы ожидаем, что инфляция составит от 25 до 29%. На конец 2026 года, по нашим прогнозам, инфляция снизится до 13-19%... Мы сохраняем наш целевой прогноз по инфляции на конец года на уровне 24%, который был нашим промежуточным целевым показателем на 2025 год и в предыдущем отчете. На 2026 и 2027 годы мы установили целевые показатели инфляции на уровне 16% и 9% соответственно", - заявил Карахан, выступая в четверг с третьим отчетом по инфляции, его выступление транслировалось в соцсети Х. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

https://1prime.ru/20250814/yuan-860704697.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, цб турции, инфляция в турции