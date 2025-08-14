В жюри конкурса "Интервидение" представит оперная дива У Бися

https://1prime.ru/20250814/u-860691001.html

Оперная дива У Бися представит Китай в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Оперная дива У Бися представит Китай в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Китай в жюри Международного музыкального конкурса "Интервидение" представит оперная дива У Бися. У Бися – именитая певица, оперная дива Китая. Обладательница нежного лирико-колоратурного сопрано, У Бися стала первой китайской певицей, которая владеет как китайской народной манерой исполнения, так и техникой бельканто и успешно сочетает их в своём исполнительском искусстве", - говорится в сообщении. Как уточняется, У Бися завоевала множество наград, среди которых первая премия за народное пение на Национальном вокальном конкурсе Китая (1996) и на VIII Международном конкурсе исполнителей в Бильбао, вторая премия на XII Международном конкурсе имени Чайковского. Репертуар певицы представляет собой широкий спектр вокальных произведений, включая оперы "Риголетто" Верди, "Джанни Скикки" Пуччини, китайскую оперу "Свадьба Сяо Эрхэя". У Бися провела более сотни сольных концертов, на ее счету 20 альбомов. Кроме того, на сегодняшний день певица занимает должности заведующей кафедрой вокала и оперы, а также директора Института китайского вокального искусства при Китайской консерватории музыки, является профессором и руководителем докторантов. "У Бися часто выступает в качестве члена жюри крупных конкурсов, среди которых можно назвать немецкие международные вокальные конкурсы Neue Stimmen и Voci Verdiane, а также Китайскую премию "Золотой колокол" в области музыки, премию "Вэньхуа" от министерства культуры и туризма Китая и различные национальные программы талантов, поддерживаемые государством. Певица являлась рецензентом для Национального фонда искусств Китая и Пекинского фонда культуры и искусства", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

