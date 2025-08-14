В Камышине Волгоградской области убили федерального судью, передают СМИ

https://1prime.ru/20250814/ubiystvo-860732852.html
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральный судья убит в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Камышине убит федеральный судья", - сказал собеседник агентства, добавив, что жертву застрелили. По информации СУ СК России по Волгоградской области, в Камышине было найдено тело мужчины. "Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан", - сказал представитель ведомства агентству.Позднее ведомство сообщило в Telegram-канале: "Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" частью 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Четырнадцатого августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями".
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральный судья убит в городе Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В Камышине убит федеральный судья", - сказал собеседник агентства, добавив, что жертву застрелили.
По информации СУ СК России по Волгоградской области, в Камышине было найдено тело мужчины. "Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан", - сказал представитель ведомства агентству.
Позднее ведомство сообщило в Telegram-канале: "Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" частью 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Четырнадцатого августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями".
