СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине
СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине - 14.08.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T22:34+0300
2025-08-14T22:34+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее региональный СУСК сообщил, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. "Подозреваемого задержали очень быстро", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
22:34 14.08.2025
 
СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине

© РИА Новости . Виталий Аньков
© РИА Новости . Виталий Аньков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее региональный СУСК сообщил, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.
"Подозреваемого задержали очень быстро", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
Заголовок открываемого материала