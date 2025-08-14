https://1prime.ru/20250814/ubiystvo-860733133.html
СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее региональный СУСК сообщил, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. "Подозреваемого задержали очень быстро", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
