СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине

СМИ рассказали, как был задержан подозреваемый в убийстве судьи в Камышине

происшествия

волгоградская область

убийство

федеральный судья

подозреваемый

задержание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - ПРАЙМ. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее региональный СУСК сообщил, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. "Подозреваемого задержали очень быстро", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".

волгоградская область

волгоградская область, убийство, федеральный судья, подозреваемый, задержание