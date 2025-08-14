Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
2025-08-14T09:20+0300
2025-08-14T09:20+0300
происшествия
йемен
израиль
тель-авив
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа. "Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффо (Тель-Авиве – ред.). Цель операции достигнута", - говорится в заявлении Сариа.
йемен
израиль
тель-авив
йемен, израиль, тель-авив
Происшествия, ЙЕМЕН, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив
09:20 14.08.2025
 
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы атаковали баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа.
"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффо (Тель-Авиве – ред.). Цель операции достигнута", - говорится в заявлении Сариа.
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Хуситы заявили о намерении атаковать в Красном море корабли США
21 июня, 18:35
 
ПроисшествияЙЕМЕНИЗРАИЛЬТель-Авив
 
 
