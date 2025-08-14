https://1prime.ru/20250814/udar-860700859.html
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа. "Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффо (Тель-Авиве – ред.). Цель операции достигнута", - говорится в заявлении Сариа.
