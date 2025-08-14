https://1prime.ru/20250814/udar-860700859.html

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - 14.08.2025, ПРАЙМ

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T09:20+0300

2025-08-14T09:20+0300

2025-08-14T09:20+0300

происшествия

йемен

израиль

тель-авив

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа. "Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффо (Тель-Авиве – ред.). Цель операции достигнута", - говорится в заявлении Сариа.

https://1prime.ru/20250621/khusity-858762439.html

йемен

израиль

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

йемен, израиль, тель-авив