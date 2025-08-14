https://1prime.ru/20250814/ukraina-860692257.html
Украина решила выйти из соглашения СНГ о эвакуации граждан
Украина решила выйти из соглашения СНГ о эвакуации граждан - 14.08.2025, ПРАЙМ
Украина решила выйти из соглашения СНГ о эвакуации граждан
Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения...
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он в своем Telegram-канале.
Соглашение было подписано в 1996 году.
