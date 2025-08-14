Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.08.2025 Украинская компания продала минобороны систему, не сбившую ни одного БПЛА
Украинская компания продала минобороны систему, не сбившую ни одного БПЛА
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Украине расследуют дело против "Охранной компании 'Каскад", обвиняемой в продаже министерству обороны и госпредприятиям неэффективных систем для борьбы с беспилотниками на 820 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов), выяснило РИА Новости на основе данных судебных материалов. Речь идет о продаже комплексов Lima. Это украинский комплекс, предназначенный для срыва наведения управляемых авиабомб. Как заявлено, он блокирует спутниковый сигнал и подменяет координаты, из-за чего падает точность удара. Служба безопасности Украины начала расследование после испытаний, показавших, что Lima не соответствует заявленным характеристикам. Следствие считает, что компания подделывала данные в коммерческих предложениях, утверждая о "боевом применении" и успешных военных испытаниях, которых на самом деле не было. Эти сведения использовали для получения контрактов с минобороны и предприятиями оборонной отрасли. Схема, по версии следствия, начала действовать в начале 2023 года. Права на Lima купили у предпринимателя, которому они изначально принадлежали, за 1,2 миллиона гривен (28,8 тысячи долларов) и оформили на "Каскад". Выяснилось, что фирма зарегистрирована как охранная, но официально занимается торговлей машинами и оборудованием. В судебных документах сказано, что в ноябре 2023 года минобороны допустило систему к применению, несмотря на возражения военных экспертов. Боевое испытание в Одесской области в 2023 году закончилось провалом - Lima не смогла сбить ни один беспилотник определенной модификации. Кроме того, тесты в Киеве в 2024 году подтвердили: комплекс не способен работать самостоятельно против современных дронов, а эксперты рекомендовали использовать его только вместе с другими эффективными системами. По данным следствия, полученные по контрактам 820 миллионов гривен участники схемы вывели через сеть подконтрольных фирм, включая компании действующих военных. Деньги обналичивали и присваивали, а сами фигуранты заметно разбогатели. В ходе обысков изъяты ноутбук, iPhone, программа и журнал испытаний, а также финансовые отчёты. 16 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе арест этих материалов, признав их важными доказательствами. Обвинения пока никому не предъявлены.
