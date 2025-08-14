https://1prime.ru/20250814/ukraina-860709400.html
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине
Странам ЕС необходимо прекратить поддерживать Украину. Об этом в материале на на платформе Substack написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен... | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо прекратить поддерживать Украину. Об этом в материале на на платформе Substack написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.Брайен отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять курс своей политики. Кроме того, он продолжит прикладывать усилия, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске."Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского. Она роет глубокую яму для своего будущего", — резюмировал он.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Странам ЕС необходимо прекратить поддерживать Украину. Об этом в материале на на платформе Substack
написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.
Брайен отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять курс своей политики. Кроме того, он продолжит прикладывать усилия, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске.
"Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского. Она роет глубокую яму для своего будущего", — резюмировал он.
