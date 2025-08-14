Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/ukraina-860709400.html
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине
Странам ЕС необходимо прекратить поддерживать Украину. Об этом в материале на на платформе Substack написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T12:10+0300
2025-08-14T12:10+0300
политика
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо прекратить поддерживать Украину. Об этом в материале на на платформе Substack написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.Брайен отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять курс своей политики. Кроме того, он продолжит прикладывать усилия, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске."Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского. Она роет глубокую яму для своего будущего", — резюмировал он.
https://1prime.ru/20250813/evropa-860689931.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес
Политика, УКРАИНА, ЕС
12:10 14.08.2025
 
"Роет глубокую яму". В США обратились к Европе с призывом по Украине

Брайен призвал страны Европы остановить помощь Украине во главе с Зеленским

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо прекратить поддерживать Украину. Об этом в материале на на платформе Substack написал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.
Брайен отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять курс своей политики. Кроме того, он продолжит прикладывать усилия, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске.
"Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского. Она роет глубокую яму для своего будущего", — резюмировал он.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Захарова иронично прокомментировала итоги встречи лидеров ЕС по Украине
Вчера, 23:06
 
ПолитикаУКРАИНАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала