"Скоро": Орбан высказался о мире на Украине

БУДАПЕШТ, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что мир на Украине может наступить, если президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, смогут достичь соглашения о будущем мировом порядке."Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем - речь идёт не только об Украине и войне с Россией, но и о вооружении, разоружении, энергетике и многих других вопросах - если два лидера смогут заключить сделку, в том числе по этим пунктам, мир наступит скоро", - заявил венгерский премьер в интервью порталу PragerU. Как сообщали ранее в Кремле и Белом доме, встреча российского и американского лидеров запланирована на 15 августа и пройдет в Анкоридже на Аляске.В преддверии саммита лидеры Евросоюза приняли заявление по Украине, подтвердив намерение продолжать оказывать Киеву военную и дипломатическую помощь, а также усилить санкционное давление против России. Однако Венгрия не поддержала этот документ. По словам Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут встречу без участия европейцев.

