"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске
2025-08-14T21:02+0300
2025-08-14T21:02+0300
2025-08-14T21:11+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно. С таким мнением в YouTube-канале выступил киевский политолог Константин Бондаренко.Комментируя возможные договоренности по итогам саммита Россия-США на Аляске, он с апломбом заявил, что Россия уступит требованиям США по территориальным вопросам.Так, по убеждению Бондаренко, стороны договорятся, что Соединенные Штаты признают российский суверенитет над рядом украинских территорий, но с оговоркой, что эти территории Россия приобрела незаконным путем - точно так же, как это было сделано в случае присоединения прибалтийских стран к СССР в 1940 году. И Российскую Федерацию, на его взгляд, такой расклад вполне устроит.Более того, согласно безапелляционному утверждению украинского политолога, России придется согласиться вывести свои войска сначала из Сумской и Харьковской областей, а затем пойти и на дальнейшие уступки. "А потом (представители руководства РФ - прим. ред.) скажут: ладно, мы пойдем на уступки в запорожско-херсонском регионе, - считает Бондаренко. - ...Будет две Запорожские области, одна в составе Российской Федерации, другая в составе Украины. И две Херсонские области".
