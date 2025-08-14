Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/ukraina-860731671.html
"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске
"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске
В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно. С таким мнением в... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T21:02+0300
2025-08-14T21:11+0300
политика
россия
сша
переговоры
саммит
аляска
украина
территории
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/63/841246345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ee6231f35ff659c2bbda5a0b5442235d.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно. С таким мнением в YouTube-канале выступил киевский политолог Константин Бондаренко.Комментируя возможные договоренности по итогам саммита Россия-США на Аляске, он с апломбом заявил, что Россия уступит требованиям США по территориальным вопросам.Так, по убеждению Бондаренко, стороны договорятся, что Соединенные Штаты признают российский суверенитет над рядом украинских территорий, но с оговоркой, что эти территории Россия приобрела незаконным путем - точно так же, как это было сделано в случае присоединения прибалтийских стран к СССР в 1940 году. И Российскую Федерацию, на его взгляд, такой расклад вполне устроит.Более того, согласно безапелляционному утверждению украинского политолога, России придется согласиться вывести свои войска сначала из Сумской и Харьковской областей, а затем пойти и на дальнейшие уступки. "А потом (представители руководства РФ - прим. ред.) скажут: ладно, мы пойдем на уступки в запорожско-херсонском регионе, - считает Бондаренко. - ...Будет две Запорожские области, одна в составе Российской Федерации, другая в составе Украины. И две Херсонские области".
https://1prime.ru/20250814/ssha-860729313.html
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/63/841246345_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_b2770967bb3a420e8f288ec697a5b2ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, переговоры, саммит, аляска, украина, территории
Политика, РОССИЯ, США, переговоры, саммит, Аляска, УКРАИНА, Территории
21:02 14.08.2025 (обновлено: 21:11 14.08.2025)
 
"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске

Бондаренко: Россия на Аляске согласится с территориальными требованиями США

© Unsplash/Artem ZhukovКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Artem Zhukov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно. С таким мнением в YouTube-канале выступил киевский политолог Константин Бондаренко.
Комментируя возможные договоренности по итогам саммита Россия-США на Аляске, он с апломбом заявил, что Россия уступит требованиям США по территориальным вопросам.
Так, по убеждению Бондаренко, стороны договорятся, что Соединенные Штаты признают российский суверенитет над рядом украинских территорий, но с оговоркой, что эти территории Россия приобрела незаконным путем - точно так же, как это было сделано в случае присоединения прибалтийских стран к СССР в 1940 году. И Российскую Федерацию, на его взгляд, такой расклад вполне устроит.
Более того, согласно безапелляционному утверждению украинского политолога, России придется согласиться вывести свои войска сначала из Сумской и Харьковской областей, а затем пойти и на дальнейшие уступки.
"А потом (представители руководства РФ - прим. ред.) скажут: ладно, мы пойдем на уступки в запорожско-херсонском регионе, - считает Бондаренко. - ...Будет две Запорожские области, одна в составе Российской Федерации, другая в составе Украины. И две Херсонские области".
Виды Аляски - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
"Не умеют". Выяснилось, почему США готовы делиться с РФ ресурсами на Аляске
19:08
 
ПолитикаРОССИЯСШАпереговорысаммитАляскаУКРАИНАТерритории
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала