https://1prime.ru/20250814/ukraina-860731671.html

"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске

"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Что Россия уступит". В Киеве "узнали" результаты саммита на Аляске

В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно. С таким мнением в... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T21:02+0300

2025-08-14T21:02+0300

2025-08-14T21:11+0300

политика

россия

сша

переговоры

саммит

аляска

украина

территории

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/63/841246345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ee6231f35ff659c2bbda5a0b5442235d.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно. С таким мнением в YouTube-канале выступил киевский политолог Константин Бондаренко.Комментируя возможные договоренности по итогам саммита Россия-США на Аляске, он с апломбом заявил, что Россия уступит требованиям США по территориальным вопросам.Так, по убеждению Бондаренко, стороны договорятся, что Соединенные Штаты признают российский суверенитет над рядом украинских территорий, но с оговоркой, что эти территории Россия приобрела незаконным путем - точно так же, как это было сделано в случае присоединения прибалтийских стран к СССР в 1940 году. И Российскую Федерацию, на его взгляд, такой расклад вполне устроит.Более того, согласно безапелляционному утверждению украинского политолога, России придется согласиться вывести свои войска сначала из Сумской и Харьковской областей, а затем пойти и на дальнейшие уступки. "А потом (представители руководства РФ - прим. ред.) скажут: ладно, мы пойдем на уступки в запорожско-херсонском регионе, - считает Бондаренко. - ...Будет две Запорожские области, одна в составе Российской Федерации, другая в составе Украины. И две Херсонские области".

https://1prime.ru/20250814/ssha-860729313.html

сша

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, переговоры, саммит, аляска, украина, территории