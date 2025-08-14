Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трамп не имеет власти". В США считают большую войну в Европе неизбежностью - 14.08.2025
Политика
"Трамп не имеет власти". В США считают большую войну в Европе неизбежностью
"Трамп не имеет власти". В США считают большую войну в Европе неизбежностью - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Трамп не имеет власти". В США считают большую войну в Европе неизбежностью
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не в силах остановить поддержку Украины и прекратить участие своей страны в украинском конфликте. У премьер-министра... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T23:44+0300
2025-08-14T23:46+0300
политика
украина
нейтралитет
гарантии
дональд трамп
кир стармер
эммануэль макрон
фридрих мерц
помощь украине
россия
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не в силах остановить поддержку Украины и прекратить участие своей страны в украинском конфликте. У премьер-министра Великобритании Кира Страмера на уме собственные авантюрные планы, другие европейские лидеры в растерянности. Поэтому сегодня никто не в состоянии гарантировать нейтралитет Украины, а значит, ситуация движется к большой войне. Такое мнение в эфире YouTube-канала RealTalk World высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Аргументируя утверждение о том, что ни одна западная стране не способна гарантировать нейтралитет Украины, экс-советник главы Пентагона отметил: "Трамп почти не имеет власти над НАТО. Там никто его не слушает. Стармер затевает собственную имперскую авантюру, (президент Франции Эммануэль - прим. ред.) Макрон витает в облаках, (канцлер Германии Фридрих - прим. ред.) Мерц не может решить, куда ему двигаться".При этом Макгрегор выразил уверенность, что глава Белого дома должен решительно прекратить дальнейшее участие США в конфликте, остановив всякую помощь Киеву. Однако Трамп, по мнению полковника, не сможет этого сделать, а "будет тянуть, и ничего из этого не выйдет". "И тогда возникнет проблема для поляков и прибалтов – вы действительно хотите, чтобы несколько сотен тысяч российских солдат стояли на вашей границе? Именно к этому все и идет", – предсказал Макгрегор.
украина
23:44 14.08.2025 (обновлено: 23:46 14.08.2025)
 
"Трамп не имеет власти". В США считают большую войну в Европе неизбежностью

Макгрегор: ни одна страна сегодня не способна гарантировать нейтралитет Украины

Пуск крылатых ракет "Оникс"
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не в силах остановить поддержку Украины и прекратить участие своей страны в украинском конфликте. У премьер-министра Великобритании Кира Страмера на уме собственные авантюрные планы, другие европейские лидеры в растерянности.
Поэтому сегодня никто не в состоянии гарантировать нейтралитет Украины, а значит, ситуация движется к большой войне. Такое мнение в эфире YouTube-канала RealTalk World высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Аргументируя утверждение о том, что ни одна западная стране не способна гарантировать нейтралитет Украины, экс-советник главы Пентагона отметил: "Трамп почти не имеет власти над НАТО. Там никто его не слушает. Стармер затевает собственную имперскую авантюру, (президент Франции Эммануэль - прим. ред.) Макрон витает в облаках, (канцлер Германии Фридрих - прим. ред.) Мерц не может решить, куда ему двигаться".
При этом Макгрегор выразил уверенность, что глава Белого дома должен решительно прекратить дальнейшее участие США в конфликте, остановив всякую помощь Киеву. Однако Трамп, по мнению полковника, не сможет этого сделать, а "будет тянуть, и ничего из этого не выйдет".
"И тогда возникнет проблема для поляков и прибалтов – вы действительно хотите, чтобы несколько сотен тысяч российских солдат стояли на вашей границе? Именно к этому все и идет", – предсказал Макгрегор.
Заголовок открываемого материала