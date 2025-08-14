https://1prime.ru/20250814/uoll-strit-860714900.html

Фьючерсы Уолл-стрит слабо снижаются в четверг

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо снижаются в четверг перед выходом данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,02%, до 45 015 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 23 929,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 6 484,25 пунктов. В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок. Данные рынка труда в том числе принимаются во внимание Федеральной резервной системой США (ФРС) при планировании политики. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,8%) ждёт понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании Федрезерва в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 3,75-4%. Тем временем в среду телеканал CNBC со ссылкой на двоих её представителей сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатов на замену действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение этой ставки.

