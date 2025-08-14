https://1prime.ru/20250814/uoll-strit-860714900.html
Фьючерсы Уолл-стрит слабо снижаются в четверг
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо снижаются в четверг перед выходом данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,02%, до 45 015 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 23 929,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 6 484,25 пунктов. В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок. Данные рынка труда в том числе принимаются во внимание Федеральной резервной системой США (ФРС) при планировании политики. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,8%) ждёт понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании Федрезерва в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 3,75-4%. Тем временем в среду телеканал CNBC со ссылкой на двоих её представителей сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатов на замену действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение этой ставки.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит слабо снижаются в четверг перед выходом данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,02%, до 45 015 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 23 929,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 6 484,25 пунктов.
В четверг будут представлены еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ожидают, что их количество за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи, до 228 тысяч заявок.
Данные рынка труда в том числе принимаются во внимание Федеральной резервной системой США (ФРС) при планировании политики. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99,8%) ждёт понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании Федрезерва в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 3,75-4%.
Тем временем в среду телеканал CNBC со ссылкой на двоих её представителей сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатов на замену действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение этой ставки.
