Ушаков рассказал детали встречи Путина и Трампа - 14.08.2025
Ушаков рассказал детали встречи Путина и Трампа
2025-08-14T12:22+0300
2025-08-14T12:52+0300
Политика, РОССИЯ, Юрий Ушаков
12:22 14.08.2025 (обновлено: 12:52 14.08.2025)
 
Ушаков рассказал детали встречи Путина и Трампа

Ушаков: в российско-американских переговорах примут участие по пять членов делегаций

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В российско-американских переговорах на Аляске 15 августа, помимо президентов Владимира Путин и Дональда Трампа, примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.
В частности, в состав российской делегации войдут: сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ушаков сообщил и другие подробности готовящегося саммита:
  • переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, встреча начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
  • перед началом переговоров президенты скажут несколько слов, затем состоится их разговор тет-а-тет, после этого переговоры продолжатся с участием делегаций, в том числе в формате рабочего завтрака;
  • по окончании встречи запланирована пресс-конференция президентов;
  • состав американской делегации уже известен;
  • переговоры президентов России и США будут носить деловой характер.
"Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. <...> Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. <...> Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал".
Помощник главы государства также назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы.
"Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках Ленд-Лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией".
Делегация России после переговоров на Аляске вернется в Россию, вылетит после завершения контактов, резюмировал Ушаков.
