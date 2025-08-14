https://1prime.ru/20250814/ushakov-860710037.html
Ушаков рассказал детали встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В российско-американских переговорах на Аляске 15 августа, помимо президентов Владимира Путин и Дональда Трампа, примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.В частности, в состав российской делегации войдут: сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Ушаков сообщил и другие подробности готовящегося саммита:"Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. <...> Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. <...> Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал".Помощник главы государства также назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы."Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках Ленд-Лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией".Делегация России после переговоров на Аляске вернется в Россию, вылетит после завершения контактов, резюмировал Ушаков.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В российско-американских переговорах на Аляске 15 августа, помимо президентов Владимира Путин и Дональда Трампа, примут участие по пять членов делегаций с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.
В частности, в состав российской делегации войдут: сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ушаков сообщил и другие подробности готовящегося саммита:
- переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, встреча начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
- перед началом переговоров президенты скажут несколько слов, затем состоится их разговор тет-а-тет, после этого переговоры продолжатся с участием делегаций, в том числе в формате рабочего завтрака;
- по окончании встречи запланирована пресс-конференция президентов;
- состав американской делегации уже известен;
- переговоры президентов России и США будут носить деловой характер.
"Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. <...> Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. <...> Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал".
Юрий Ушаков
помощник президента России
Помощник главы государства также назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы.
"Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках Ленд-Лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией".
Юрий Ушаков
помощник президента России
Делегация России после переговоров на Аляске вернется в Россию, вылетит после завершения контактов, резюмировал Ушаков.
