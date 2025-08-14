https://1prime.ru/20250814/uslugi-860655113.html

Эксперты рассказали, когда россияне предпочитают организовывать переезд

Эксперты рассказали, когда россияне предпочитают организовывать переезд - 14.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда россияне предпочитают организовывать переезд

С наступлением теплого сезона жители России стали активнее переезжать в черте города, что отразилось на росте спроса на грузоперевозки, услуги грузчиков и... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T10:00+0300

2025-08-14T10:00+0300

2025-08-14T10:00+0300

экономика

переезд

https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b75d0610e56a70fb46f7c74329b4eb3d.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. С наступлением теплого сезона жители России стали активнее переезжать в черте города, что отразилось на росте спроса на грузоперевозки, услуги грузчиков и помощь мастеров по ремонту. Согласно данным Авито Услуг, в июне-июле 2025 года жители страны чаще искали помощь при переездах и обращались к специалистам по сборке и ремонту мебели по сравнению с апрелем-маем 2025 года.Россияне стали чаще переезжать в черте городаПри переезде жители российских городов предпочитают доверять транспортировку и перевозку вещей профессионалам. В начале лета интерес россиян к услугам грузоперевозок по городу вырос практически на 5%. При этом на 16% чаще нанимали грузчиков, которые могли бы помочь с переездом. Рост интереса к таким услугам объясняется тем, что летом больше людей решают сменить жилье или обновить обстановку, а значит, возрастает потребность в перевозке мебели, ремонте и обустройстве новых квартир.Заметно выросло количество запросов на сборку и ремонт мебелиСпециалисты, занимающиеся сборкой и ремонтом мебели, в июне-июле 2025 года стали на 6% более востребованы по сравнению с весенним периодом. Рост спроса на такие услуги может быть связан с увеличением числа переездов и сезонным ремонтом квартир. После смены жилья или перестановки многие приводят в порядок интерьер: устанавливают новую мебель или чинят уже имеющуюся.Одной из самых популярных услуг в этой сфере стала сборка стульев — спрос на нее вырос на 27%. Навес шкафов искали на 24% активнее, подгонку мебели и навес полок — на 23%, а сборку мебели для ванной и детской мебели — на 22%. Россияне также стали чаще нанимать мастеров для сборки стеллажей (интерес вырос на 21%), столов (на 20%), обувниц (на 19%), и шкафов-купе (на 18%).

https://1prime.ru/20250731/tsb-860170479.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переезд