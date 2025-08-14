Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 августа

https://1prime.ru/20250814/valyuta-860725294.html

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,73 копейки - до 11,0940 рубля, доллара - на 16,21 копейки, до 79,7653 рубля, евро - снизился на 32,87 копейки, до 93,0588 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

