Суд огласит приговор блогеру Илье Варламову - 14.08.2025
Суд огласит приговор блогеру Илье Варламову
2025-08-14T00:37+0300
2025-08-14T00:37+0300
общество
россия
экономика
рф
москва
вс рф
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в четверг огласит приговор для блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Оглашение приговора Варламову назначено на 14 августа в 14.30", - сказал собеседник агентства. Мещанский суд Москвы слушает дело заочно, поскольку Варламов находится за пределами Российской Федерации. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Варламову заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти. По данным прокуратуры, Варламов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространять сведения без указания статуса иностранного агента. Также, по версии следствия, Варламов, находясь за пределами РФ, по мотивам политической ненависти на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии. В прениях сторон прокурор просил назначить ему 8 лет колонии и штраф размере его дохода за два года, который составил 99 миллионов рублей. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
общество , россия, рф, москва, вс рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, ВС РФ
00:37 14.08.2025
 
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в четверг огласит приговор для блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Оглашение приговора Варламову назначено на 14 августа в 14.30", - сказал собеседник агентства.
Мещанский суд Москвы слушает дело заочно, поскольку Варламов находится за пределами Российской Федерации. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Варламову заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.
По данным прокуратуры, Варламов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространять сведения без указания статуса иностранного агента.
Также, по версии следствия, Варламов, находясь за пределами РФ, по мотивам политической ненависти на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.
В прениях сторон прокурор просил назначить ему 8 лет колонии и штраф размере его дохода за два года, который составил 99 миллионов рублей.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
 
Экономика Общество РОССИЯ РФ МОСКВА ВС РФ
 
 
