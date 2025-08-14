https://1prime.ru/20250814/veb-860722718.html

ВЭБ требует в суде от Citigroup 22,6 миллиона долларов по кредитным нотам

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 23 сентября продолжит рассматривать иск госкорпорации "ВЭБ.РФ", в котором она требует взыскать около 22,6 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с американской Citigroup Global Markets Holdings и российского "Ситибанка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск поступил в суд в августе 2024 года. Как пояснил на заседании в четверг представитель Citigroup, истец требует произвести выплаты ему по первому выпуску кредитных нот номинальной стоимостью около 9,8 миллиона долларов и процентов более 1,5 миллиона долларов и по второму выпуску этих нот номинальной стоимостью 9,7 миллиона долларов и также процентов в размере более 1,5 миллиона долларов. При этом, по словам ответчика, в отношении номинальной стоимости кредитных нот в размере 9,5 миллиона долларов срок погашения на момент подачи иска в соответствии с графиком погашения не наступил. Представитель американской компании заявил также об отсутствии у российского суда компетенции для рассмотрения этого дела. Представитель истца позицию по существу спора пока не излагал. Суд отложил слушания, чтобы дождаться рассмотрения Судебной коллегий по экономическим спорам Верховного суда России дела по иску Совкомбанка к британской J.P. Morgan Securities и российскому банку "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Кредитные ноты (credit-linked note, CLN) - это производные ценные бумаги с включенным кредитно-дефолтным свопом, позволяющим эмитенту управлять кредитными рисками. Банки выпускают кредитные ноты на сумму кредита, выданного клиенту, и продают эти ноты разным инвесторам. Инвесторы получают от заемщика проценты, установленные кредитным договором, а также свою часть кредита после его погашения. Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

