ВВП Великобритании во II квартале в годовом выражении вырос выше прогнозов - 14.08.2025
ВВП Великобритании во II квартале в годовом выражении вырос выше прогнозов
2025-08-14T09:09+0300
2025-08-14T09:20+0300
экономика
ввп
великобритания
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста экономики на 1%, квартального - на 0,1%.В первом квартале рост экономики в годовом выражении составлял 1,3%, а в квартальном выражении - 0,7%.Во втором квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,4%, строительный сектор показал рост на 1,2% к первому кварталу, а промышленный - сократился на 0,3%.
великобритания
Новости
ru-RU
ввп, великобритания
Экономика, ВВП, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:09 14.08.2025 (обновлено: 09:20 14.08.2025)
 
ВВП Великобритании во II квартале в годовом выражении вырос выше прогнозов

ВВП Великобритании во втором квартале в годовом выражении вырос на 1,2%

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста экономики на 1%, квартального - на 0,1%.
В первом квартале рост экономики в годовом выражении составлял 1,3%, а в квартальном выражении - 0,7%.
Во втором квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,4%, строительный сектор показал рост на 1,2% к первому кварталу, а промышленный - сократился на 0,3%.
ЭкономикаВВПВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
