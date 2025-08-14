https://1prime.ru/20250814/velikobritaniya-860700448.html

ВВП Великобритании во II квартале в годовом выражении вырос выше прогнозов

2025-08-14T09:09+0300

экономика

ввп

великобритания

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста экономики на 1%, квартального - на 0,1%.В первом квартале рост экономики в годовом выражении составлял 1,3%, а в квартальном выражении - 0,7%.Во втором квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,4%, строительный сектор показал рост на 1,2% к первому кварталу, а промышленный - сократился на 0,3%.

