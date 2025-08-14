Британский экспорт в США достиг трехлетнего минимума

https://1prime.ru/20250814/velikobritaniya-860729060.html

экономика

великобритания

сша

экспорт

ЛОНДОН, 14 авг - ПРАЙМ. Объем экспорта британских товаров в США во втором квартале 2025 года сократился на более чем 13% год к году и достиг 3-летнего минимума, заявили в четверг в Торговых палатах Великобритании (British Chambers of Commerce, BCC). "Влияние пошлин явно ощущается компаниями, экспортирующими товары в США. Общий объем экспорта товаров через Атлантику во втором квартале 2025 года был на 13,5% ниже, чем год назад... Это был первый полный квартал действия "ответных" пошлин США, которые увеличили затраты в большинстве секторов экономики Великобритании, от продуктов питания и напитков до химикатов, на 10%. Последствия возросших издержек становятся очевидными, о чем свидетельствует самый низкий уровень экспорта товаров в США за последние 3 года", - говорится в комментарии BCC к свежим данным Бюро национальной статистики (ONS) страны. Отмечается, что в абсолютном выражении экспорт британских товаров сократился на 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиардов долларов). Для улучшения ситуации необходимо в полной мере реализовать торговое соглашение между странами, особенно в отношении стали и алюминия, подчеркнули в BCC. В июне президент США Дональд Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух государств. Таким образом, Великобритания стала первой страной, заключившей соглашение с США после введения Трампом пошлин. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10%, на другие - вовсе отменены. При этом условия соглашения в отношении экспорта британской стали и алюминия в США до сих пор не определены и эти товары у облагаются пошлинами в размере 25%.

великобритания

сша

2025

