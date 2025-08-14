https://1prime.ru/20250814/velikobritaniya-860732323.html

Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен в преддверии саммита РФ-США призвал Лондон к миру с Россией и к нормализации дипломатических и

ЛОНДОН, 14 авг – ПРАЙМ. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен в преддверии саммита РФ-США призвал Лондон к миру с Россией и к нормализации дипломатических и торговых отношений с ней. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией", - написал Кёртен на своей странице в соцсети X. Публикацию политик сопроводил фотографией российского триколора. Ранее власти Великобритании сообщили, что военная поддержка Киеву со стороны Лондона составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

