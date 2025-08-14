https://1prime.ru/20250814/vetsertifikat-860718043.html

Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы

Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T14:45+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство. "Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии согласован ветеринарный сертификат на поставки мяса и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы (кур и индеек), из России в Малайзию", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что одобрены требования к поставляемой продукции. Также уточняется, что права доступа российского экспорта в Малайзию находятся на заключительном этапе. В ближайшее время иностранные коллеги проведут инспекции российских предприятий-экспортеров.

