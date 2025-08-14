https://1prime.ru/20250814/vetsertifikat-860718043.html
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы
Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:45+0300
2025-08-14T14:45+0300
2025-08-14T14:45+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
малайзия
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/40/829394094_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_685be4e3829bf04fcd7b68e33ceca165.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство. "Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии согласован ветеринарный сертификат на поставки мяса и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы (кур и индеек), из России в Малайзию", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что одобрены требования к поставляемой продукции. Также уточняется, что права доступа российского экспорта в Малайзию находятся на заключительном этапе. В ближайшее время иностранные коллеги проведут инспекции российских предприятий-экспортеров.
https://1prime.ru/20250810/postavki--860530903.html
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/40/829394094_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_042af4e5528e376bb0149ca224b8c1ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, мировая экономика, малайзия, россельхознадзор
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, Россельхознадзор
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы
Россельхознадзор: Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки птицы
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство.
"Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии согласован ветеринарный сертификат на поставки мяса и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы (кур и индеек), из России в Малайзию", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что одобрены требования к поставляемой продукции.
Также уточняется, что права доступа российского экспорта в Малайзию находятся на заключительном этапе. В ближайшее время иностранные коллеги проведут инспекции российских предприятий-экспортеров.
Поставки фармпродукции из США в Россию в июне выросли в 4 раза