Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/vetsertifikat-860718043.html
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы
Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T14:45+0300
2025-08-14T14:45+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
малайзия
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/40/829394094_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_685be4e3829bf04fcd7b68e33ceca165.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство. "Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии согласован ветеринарный сертификат на поставки мяса и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы (кур и индеек), из России в Малайзию", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что одобрены требования к поставляемой продукции. Также уточняется, что права доступа российского экспорта в Малайзию находятся на заключительном этапе. В ближайшее время иностранные коллеги проведут инспекции российских предприятий-экспортеров.
https://1prime.ru/20250810/postavki--860530903.html
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/40/829394094_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_042af4e5528e376bb0149ca224b8c1ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, малайзия, россельхознадзор
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, Россельхознадзор
14:45 14.08.2025
 
Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки российской птицы

Россельхознадзор: Россия и Малайзия согласовали ветсертификат на поставки птицы

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанк!Птицефабрика
!Птицефабрика - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор и минсельхоз Малайзии согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы в королевство, сообщило российское ведомство.
"Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии согласован ветеринарный сертификат на поставки мяса и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы (кур и индеек), из России в Малайзию", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что одобрены требования к поставляемой продукции.
Также уточняется, что права доступа российского экспорта в Малайзию находятся на заключительном этапе. В ближайшее время иностранные коллеги проведут инспекции российских предприятий-экспортеров.
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Поставки фармпродукции из США в Россию в июне выросли в 4 раза
10 августа, 12:29
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаМАЛАЙЗИЯРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала