Володин рассказал об отношениях России и КНДР
Володин рассказал об отношениях России и КНДР
2025-08-14T07:12+0300
ПХЕНЬЯН, 14 авг - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Накануне пресс-служба Госдумы сообщала, что Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Пхеньян по приглашению Верховного народного собрания КНДР.
"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.
Председатель Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
"Все политические силы в Государственной Думе единогласно поддержали ратификацию договора", - отметил он.
По словам председателя Госдумы, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений двух стран.
Как указывали в пресс-службе ГД, в программе визита российской делегации, который продлится по 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.
