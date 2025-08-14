Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250814/vtb-860703282.html
ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве
ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве - 14.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве
ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений, сообщает пресс-служба банка. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:05+0300
2025-08-14T10:05+0300
мошенничество
технологии
банки
финансы
рф
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений. Теперь пользователи получат SMS и push-уведомления, если они заходят в ВТБ Онлайн во время звонка от злоумышленников. В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что система защиты поможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней. Ранее в августе ЦБ РФ сообщал, что российские банки во втором квартале 2025 года предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей. Мошенники, в свою очередь, за аналогичный период сумели совершить 273,1 тысячи своих операций на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250811/moshenniki--860551419.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, рф, втб
Мошенничество, Технологии, Банки, Финансы, РФ, ВТБ
10:05 14.08.2025
 
ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве

ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве во время звонков

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений. Теперь пользователи получат SMS и push-уведомления, если они заходят в ВТБ Онлайн во время звонка от злоумышленников. В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система защиты поможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.
Ранее в августе ЦБ РФ сообщал, что российские банки во втором квартале 2025 года предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей. Мошенники, в свою очередь, за аналогичный период сумели совершить 273,1 тысячи своих операций на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов
11 августа, 08:46
 
МошенничествоТехнологииБанкиФинансыРФВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала