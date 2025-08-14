https://1prime.ru/20250814/vtb-860703282.html
ВТБ расширит систему оповещений о мошенничестве
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширяет систему оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений. Теперь пользователи получат SMS и push-уведомления, если они заходят в ВТБ Онлайн во время звонка от злоумышленников. В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что система защиты поможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк рекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней. Ранее в августе ЦБ РФ сообщал, что российские банки во втором квартале 2025 года предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей. Мошенники, в свою очередь, за аналогичный период сумели совершить 273,1 тысячи своих операций на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.
