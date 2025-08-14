Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09:07 14.08.2025
 
Ключевской вулкан выбросил пепел на 8,5 км

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПриродный парк "Вулканы Камчатки"
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало повышения в регионе авиационного кода опасности до максимального уровня, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"В 16.32 по местному времени (7.32 мск - ред.)... эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 95 километров на восток от вулкана", - сообщили ученые.
Отмечается, что авиационный цветовой код повышен до "красного", что означает серьезную угрозу для всех видов авиаперевозок в регионе.
Это третий по счету выброс мощный выброс из Ключевского за текущие сутки. Ранее специалисты KVERT сообщали об окончании извержения вулкана. Однако сегодня в 13.50 по местному времени (4.50 мск) Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, а затем, в 15.30 по местному времени (6.30 мск) — на шесть с половиной километров.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0
12 августа, 23:36
 
