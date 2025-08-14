https://1prime.ru/20250814/vulkan-860699443.html

Ключевской вулкан выбросил пепел на 8,5 км

Ключевской вулкан выбросил пепел на 8,5 км - 14.08.2025, ПРАЙМ

Ключевской вулкан выбросил пепел на 8,5 км

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T09:07+0300

2025-08-14T09:07+0300

2025-08-14T09:07+0300

камчатка

опасность

вулкан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860238331_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0726f118d488b881c5f5e2b98b6d4a4d.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь с половиной километров, что потребовало повышения в регионе авиационного кода опасности до максимального уровня, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 16.32 по местному времени (7.32 мск - ред.)... эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 95 километров на восток от вулкана", - сообщили ученые. Отмечается, что авиационный цветовой код повышен до "красного", что означает серьезную угрозу для всех видов авиаперевозок в регионе. Это третий по счету выброс мощный выброс из Ключевского за текущие сутки. Ранее специалисты KVERT сообщали об окончании извержения вулкана. Однако сегодня в 13.50 по местному времени (4.50 мск) Ключевской выбросил столб пепла на высоту шесть километров, а затем, в 15.30 по местному времени (6.30 мск) — на шесть с половиной километров. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

https://1prime.ru/20250812/aftershock-860647170.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка, опасность, вулкан