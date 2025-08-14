https://1prime.ru/20250814/vulkan-860712148.html

Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы

Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы - 14.08.2025, ПРАЙМ

Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы

Вулкан Ключевской на Камчатке демонстрирует интенсивное эксплозивное извержение с фонтанированием лавы и мощными пепловыми выбросами, сообщили в Камчатской... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T13:20+0300

2025-08-14T13:20+0300

2025-08-14T13:20+0300

камчатка

вулкан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860122526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6238a79cb42b1393ec232fc9f2b5217a.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - ПРАЙМ. Вулкан Ключевской на Камчатке демонстрирует интенсивное эксплозивное извержение с фонтанированием лавы и мощными пепловыми выбросами, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "Эксплозивное извержение вулкана Ключевской продолжается! Наблюдается стромболианская (фонтанирование лавы) и вулканская активность (много пепла). Пепловый шлейф поднимается до семи-восьми километров над уровнем моря и протягивается на восток от вулкана", — сообщают ученые. Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от пяти до двенадцати километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдаются пеплопады.

https://1prime.ru/20250814/vulkan-860699443.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка, вулкан