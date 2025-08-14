Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы - 14.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы - 14.08.2025, ПРАЙМ
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы
Вулкан Ключевской на Камчатке демонстрирует интенсивное эксплозивное извержение с фонтанированием лавы и мощными пепловыми выбросами, сообщили в Камчатской... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T13:20+0300
2025-08-14T13:20+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - ПРАЙМ. Вулкан Ключевской на Камчатке демонстрирует интенсивное эксплозивное извержение с фонтанированием лавы и мощными пепловыми выбросами, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "Эксплозивное извержение вулкана Ключевской продолжается! Наблюдается стромболианская (фонтанирование лавы) и вулканская активность (много пепла). Пепловый шлейф поднимается до семи-восьми километров над уровнем моря и протягивается на восток от вулкана", — сообщают ученые. Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от пяти до двенадцати километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдаются пеплопады.
13:20 14.08.2025
 
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает фонтаны лавы

Вулкан Ключевской на камчатке интенсивно извергает лаву и пепловые выбросы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - ПРАЙМ. Вулкан Ключевской на Камчатке демонстрирует интенсивное эксплозивное извержение с фонтанированием лавы и мощными пепловыми выбросами, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"Эксплозивное извержение вулкана Ключевской продолжается! Наблюдается стромболианская (фонтанирование лавы) и вулканская активность (много пепла). Пепловый шлейф поднимается до семи-восьми километров над уровнем моря и протягивается на восток от вулкана", — сообщают ученые.
Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от пяти до двенадцати километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдаются пеплопады.
