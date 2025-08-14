https://1prime.ru/20250814/vylet-860721764.html

Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным

Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным - 14.08.2025, ПРАЙМ

Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным

Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T15:57+0300

2025-08-14T15:57+0300

2025-08-14T15:57+0300

экономика

общество

сша

аляска

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.

https://1prime.ru/20250814/svyaz-860721076.html

сша

аляска

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, аляска, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, fox news