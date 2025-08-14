https://1prime.ru/20250814/vylet-860721764.html
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.
