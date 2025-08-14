Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным - 14.08.2025
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным - 14.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным
Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого... | 14.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.
Новости
общество , сша, аляска, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, fox news
Экономика, Общество , США, Аляска, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, Fox News
15:57 14.08.2025
 
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным

Белый дом: вылет Трампа из Вашингтона на Аляску запланирован утром в пятницу

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.
Экономика, Общество, США, Аляска, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, Fox News
 
 
