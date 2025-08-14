https://1prime.ru/20250814/yuan-860702938.html

Юань открыл торги в четверг ростом

Курс китайской валюты в начале торгов четверга повышается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга повышается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 3 копейки, до 11,09 рубля.

