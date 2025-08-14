https://1prime.ru/20250814/yuan-860710537.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже немного повышается в четверг
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в ходе торгов четверга повышается в направлении 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.25 мск повышался на 4 копейки, до 11,1 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,07-11,11 рубля. Юань торгуется на Мосбирже с очень низкой волатильностью в коридоре 11-11,5 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Без появления важных новостей ждем спокойной торговли на валютном рынке и в четверг", - добавляет он. Ожидается продолжение консолидации китайской валюты на Мосбирже при дальнейшем снижении волатильности, чему способствует выжидательная позиция части участников торгов в преддверии встречи лидеров России и США, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "При этом видим риски тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, которая выступает для китайской валюты ближайшей поддержкой. До конца месяца есть риски краткосрочного выхода юаня вниз из данного диапазона, чему могут поспособствовать налоговый период и поддержка со стороны геополитического фактора", - поясняет он.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в ходе торгов четверга повышается в направлении 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.25 мск повышался на 4 копейки, до 11,1 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,07-11,11 рубля.
Юань торгуется на Мосбирже с очень низкой волатильностью в коридоре 11-11,5 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Без появления важных новостей ждем спокойной торговли на валютном рынке и в четверг", - добавляет он.
Ожидается продолжение консолидации китайской валюты на Мосбирже при дальнейшем снижении волатильности, чему способствует выжидательная позиция части участников торгов в преддверии встречи лидеров России и США, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"При этом видим риски тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, которая выступает для китайской валюты ближайшей поддержкой. До конца месяца есть риски краткосрочного выхода юаня вниз из данного диапазона, чему могут поспособствовать налоговый период и поддержка со стороны геополитического фактора", - поясняет он.
