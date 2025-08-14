Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/yuan-860723533.html
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером - 14.08.2025, ПРАЙМ
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером
Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается в направлении круглого уровня 11,1 рубля на фоне ожидания рынком саммита РФ и США, следует из данных | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:47+0300
2025-08-14T16:47+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c254401965dd0128f3337e8be3142a00.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается в направлении круглого уровня 11,1 рубля на фоне ожидания рынком саммита РФ и США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.35 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,07-11,11 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,215 против 7,172 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,51 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг торгуется в умеренном плюсе по отношению к рублю. При этом игроки ведут сдержанную торговлю в условиях геополитической неопределенности перед саммитом РФ - США на Аляске. "Банки и крупные инвесторы наблюдают за обстановкой перед встречей президентов России и США в пятницу. Нервное напряжение понемногу растет, что сказывается на умеренно-повышательной траектории курсов валют. Сырьевая конъюнктура выглядит по-прежнему слабой, но котировки нефти пока не отражены в курсе рубля", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,05% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.38 мск повышалась на 1,3%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 98,1 пункта. ПРОГНОЗЫНа время биржевой курс может задержаться около 11,1 рубля за юань, более выраженную динамику курс начнет показывать, скорее, после выхода новостей от вечера пятницы, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В случае позитивного развития геополитических событий на переговорах РФ и США рубль может временно продолжить укрепление, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В сценарии геополитической деэскалации и снижения санкционного давления потенциал для среднесрочного ослабления рубля представляется более ограниченным, чем в случае продолжения военного конфликта. При этом многое будет зависеть от стратегических решений в области экономической политики и снятии ограничений на операции нерезидентов", - добавляет она.
https://1prime.ru/20250814/dollar-860711571.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_045f14ca35e52679077a1e584b6e158a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок, Торги
16:47 14.08.2025
 
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером

Курс юаня к рублю растет на Мосбирже в преддверии саммита Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается в направлении круглого уровня 11,1 рубля на фоне ожидания рынком саммита РФ и США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.35 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,07-11,11 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,215 против 7,172 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,51 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Юань на Мосбирже в четверг торгуется в умеренном плюсе по отношению к рублю. При этом игроки ведут сдержанную торговлю в условиях геополитической неопределенности перед саммитом РФ - США на Аляске.
"Банки и крупные инвесторы наблюдают за обстановкой перед встречей президентов России и США в пятницу. Нервное напряжение понемногу растет, что сказывается на умеренно-повышательной траектории курсов валют. Сырьевая конъюнктура выглядит по-прежнему слабой, но котировки нефти пока не отражены в курсе рубля", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,05% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.38 мск повышалась на 1,3%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 98,1 пункта.

ПРОГНОЗЫ

На время биржевой курс может задержаться около 11,1 рубля за юань, более выраженную динамику курс начнет показывать, скорее, после выхода новостей от вечера пятницы, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В случае позитивного развития геополитических событий на переговорах РФ и США рубль может временно продолжить укрепление, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"В сценарии геополитической деэскалации и снижения санкционного давления потенциал для среднесрочного ослабления рубля представляется более ограниченным, чем в случае продолжения военного конфликта. При этом многое будет зависеть от стратегических решений в области экономической политики и снятии ограничений на операции нерезидентов", - добавляет она.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Курс доллара к евро растет, иена снижается
13:00
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала