Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается в направлении круглого уровня 11,1 рубля на фоне ожидания рынком саммита РФ и США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.35 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,07-11,11 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,215 против 7,172 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,51 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг торгуется в умеренном плюсе по отношению к рублю. При этом игроки ведут сдержанную торговлю в условиях геополитической неопределенности перед саммитом РФ - США на Аляске. "Банки и крупные инвесторы наблюдают за обстановкой перед встречей президентов России и США в пятницу. Нервное напряжение понемногу растет, что сказывается на умеренно-повышательной траектории курсов валют. Сырьевая конъюнктура выглядит по-прежнему слабой, но котировки нефти пока не отражены в курсе рубля", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,05% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.38 мск повышалась на 1,3%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 98,1 пункта. ПРОГНОЗЫНа время биржевой курс может задержаться около 11,1 рубля за юань, более выраженную динамику курс начнет показывать, скорее, после выхода новостей от вечера пятницы, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В случае позитивного развития геополитических событий на переговорах РФ и США рубль может временно продолжить укрепление, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В сценарии геополитической деэскалации и снижения санкционного давления потенциал для среднесрочного ослабления рубля представляется более ограниченным, чем в случае продолжения военного конфликта. При этом многое будет зависеть от стратегических решений в области экономической политики и снятии ограничений на операции нерезидентов", - добавляет она.

