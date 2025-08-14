Курс юаня снизился на одну копейку

https://1prime.ru/20250814/yuan-860730600.html
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию - до 11,05 рубля.
