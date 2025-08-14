https://1prime.ru/20250814/zagranpasport-860693885.html

Почти у половины россиян сейчас нет загранпаспорта, показало исследование

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Почти у половины россиян (47%) сейчас нет загранпаспорта, при этом 29% из них вообще никогда его не имели, у остальных - уже истек срок действия, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти у половины россиян (47%) сейчас нет действующего загранпаспорта. У 29% его не было никогда, а у 22% он был ранее, но его срок действия уже истек", - свидетельствуют результаты проведенного в середине лета исследования, в котором приняли участие свыше 1,2 тысячи россиян. Аналитики также выяснили, что среди тех, у кого есть загранпаспорт, 32% имеют паспорт нового образца, 17% - старого, а 4% - сразу два паспорта. "Наличие паспорта не всегда означает, что человек много путешествует. 1% россиян имеют загранпаспорт, но ни разу им не воспользовались, а 17% были за границей только один раз. Чаще всего россияне использовали заграничный паспорт 4-6 раз (40%) или 2-3 раза (32%). Более 6 раз заграничным паспортом воспользовались лишь 9% имеющих", - отметили исследователи. "По нашим данным, каждый второй пользователь покупает свой первый международный билет летом, в период отпусков. Мы видим, что новичкам особенно важна простота: прямой перелет, понятная виза или ее отсутствие и доступные цены", - рассказали в пресс-службе "Купибилет". В топ стран, которые чаще всего выбирают для первой поездки за границу, входят Турция, ОАЭ, Армения, Таиланд и Казахстан. "Эти направления сочетают в себе теплый климат, туристическую инфраструктуру и понятные правила въезда и нахождения внутри страны", - отметили в сервисе.

