Премьер Британии встретится с Зеленским в Лондоне, пишут СМИ

2025-08-14T08:42+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Лондоне 14 августа. Об этом говорится в сообщении телеканала Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. "Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит", - сказано в тексте материала.Также отмечается, что на данный момент нет информации о возможных темах, которые обсудят главы государств.

