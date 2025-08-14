Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Британии встретится с Зеленским в Лондоне, пишут СМИ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/zelenskiy-860699041.html
Премьер Британии встретится с Зеленским в Лондоне, пишут СМИ
Премьер Британии встретится с Зеленским в Лондоне, пишут СМИ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии встретится с Зеленским в Лондоне, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Лондоне 14 августа. Об этом говорится в... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:42+0300
2025-08-14T08:42+0300
политика
общество
великобритания
лондон
кир стармер
владимир зеленский
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Лондоне 14 августа. Об этом говорится в сообщении телеканала Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. "Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит", - сказано в тексте материала.Также отмечается, что на данный момент нет информации о возможных темах, которые обсудят главы государств.
https://1prime.ru/20250814/tramp-860698344.html
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский, sky news
Политика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Sky News
08:42 14.08.2025
 
Премьер Британии встретится с Зеленским в Лондоне, пишут СМИ

Sky News: премьер Британии Стармер встретится с Зеленским в Лондоне в четверг

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Лондоне 14 августа. Об этом говорится в сообщении телеканала Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
"Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит", - сказано в тексте материала.
Также отмечается, что на данный момент нет информации о возможных темах, которые обсудят главы государств.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
"Все продумал": в Киеве узнали, какую ловушку готовит Трамп для Зеленского
08:29
 
ПолитикаОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНКир СтармерВладимир ЗеленскийSky News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала