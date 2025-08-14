Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине - 14.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Издание Financial Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко отмечает, что действия Владимира Зеленского в отношении украинских антикоррупционных органов ослабили его позиции внутри страны и сделали его менее "неприкосновенной фигурой"."Ослабление позиций Зеленского на родине во многом обусловлено его собственными усилиями", - пишет газета.По мнению Фесенко, снижение влияния Зеленского во многом связано с его собственными решениями, в частности со скандалом вокруг закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных структур, что негативно сказалось на его авторитете.22 июля Верховная рада поддержала законопроект, инициированный партией Зеленского "Слуга народа", который отменял независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой киевского режима. Однако после массовых протестов по всей стране 24 июля Зеленский заявил о согласовании обратной законодательной инициативы, направленной на восстановление независимости этих ведомств. Уже 31 июля парламент во втором чтении одобрил законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который в тот же день подписал Зеленский.
09:30 14.08.2025 (обновлено: 09:46 14.08.2025)
 
В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Издание Financial Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко отмечает, что действия Владимира Зеленского в отношении украинских антикоррупционных органов ослабили его позиции внутри страны и сделали его менее "неприкосновенной фигурой".
"Ослабление позиций Зеленского на родине во многом обусловлено его собственными усилиями", - пишет газета.
По мнению Фесенко, снижение влияния Зеленского во многом связано с его собственными решениями, в частности со скандалом вокруг закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных структур, что негативно сказалось на его авторитете.
22 июля Верховная рада поддержала законопроект, инициированный партией Зеленского "Слуга народа", который отменял независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой киевского режима. Однако после массовых протестов по всей стране 24 июля Зеленский заявил о согласовании обратной законодательной инициативы, направленной на восстановление независимости этих ведомств. Уже 31 июля парламент во втором чтении одобрил законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который в тот же день подписал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал "начать охоту" на НАБУ, пишут СМИ
09:08
 
