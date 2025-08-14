https://1prime.ru/20250814/zelenskiy-860701446.html

В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине

В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине - 14.08.2025

В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине

Издание Financial Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко отмечает, что действия Владимира Зеленского в отношении украинских... | 14.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Издание Financial Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко отмечает, что действия Владимира Зеленского в отношении украинских антикоррупционных органов ослабили его позиции внутри страны и сделали его менее "неприкосновенной фигурой"."Ослабление позиций Зеленского на родине во многом обусловлено его собственными усилиями", - пишет газета.По мнению Фесенко, снижение влияния Зеленского во многом связано с его собственными решениями, в частности со скандалом вокруг закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных структур, что негативно сказалось на его авторитете.22 июля Верховная рада поддержала законопроект, инициированный партией Зеленского "Слуга народа", который отменял независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой киевского режима. Однако после массовых протестов по всей стране 24 июля Зеленский заявил о согласовании обратной законодательной инициативы, направленной на восстановление независимости этих ведомств. Уже 31 июля парламент во втором чтении одобрил законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который в тот же день подписал Зеленский.

украина

